C’est le 25 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1986, Bon Jovi est porté au #1 sur le palmarès des albums avec son album Slippery When Wet. On y trouve deux singles #1, “You Give Love a Bad Name” et “Livin’ on a Prayer.” Plus de 8 millions de copies de l'album seront vendus mondialement.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1969, Pink Floyd lancent leur quadruple album Ummagumma.

- En 1964, les Rolling Stones jouent au Ed Sullivan Show pour la première fois. Une émeute éclate dans le studio, menant Sullivan à déclarer que "je vous promets qu'ils ne reviendront jamais à notre émission." Les Stones reviendront jouer à l'émission cinq fois.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1996, le premier Ozzfest a lieu sur deux jours à Phoenix en Arizona et Devore en Californie.

- En 2014, le bassiste de Cream Jack Bruce meurt d'une maladie du foie à l'âge de 71 ans.

- Et en 2006, Ronnie James Dio annonce qu'il se réunira avec ses compagnons de Black Sabbath Tony Iommi, Geezer Butler et Bill Ward pour former Heaven and Hell.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 25th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio