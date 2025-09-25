C’est le 25 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1980, John Bonham, batteur pour Led Zeppelin, s’étouffe avec son vomi après avoir bu 40 shots de vodka. Il avait 32 ans. Pendant les concerts du groupe, "Bonzo" faisait souvent un solo de batterie d'une heure pendant la chanson "Moby Dick", utilisant souvent ses mains nues pour jouer. En 2007, la compagnie Ludwig a lancé une batterie d'édition limitée à la mémoire de Bonham.

- En 1972, Black Sabbath lance leur quatrième album, Black Sabbath Vol. 4.

- En 1990, Dave Grohl du groupe Scream de Washington, DC se joint à Nirvana.

- En 1976, Wings joue un spectacle-bénéfice au Square St-Marc de Venice pour amasser des fonds pour la zone historique, et, bien que la soirée soit une réusisste, le poids de l’équipement finit par causer plus de dommages au square.

- En 1976, le premier album éponyme de Boston fait ses débuts sur les palmarès. Il devient l’album qui se vend le plus rapidement pour un premier album dans l’histoire des palmarès.

- Et en 1982, Queen joue à Saturday Night Live.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why September 25th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio

