C’est le 26 août et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2003, le magazine Rolling Stone nomme Jimi Hendrix le plus grand guitariste de l'histoire du rock. Dans le top 10, on retrouve aussi Eric Clapton, Jimmy Page, Keith Richards et Stevie Ray Vaughan.

 

- En 1970, le guitariste Duane Allman se joint aux sessions du groupe Derek and the Dominos d'Eric Clapton en Floride.

- En 2007, après deux ans, les Rolling Stones jouent le dernier concent de leur tournée A Bigger Bang World Tour à l'aréna O2 Arena à Londres. C'était la plus longue et la lus grosse tournée de leurs carrières. Ce sera aussi la tournée la plus rentable de l'histoire du rock, rapportant 560 millions de dollars américains.

- En 1997, Chad Smith, le batteur des Red Hot Chili Peppers, est amené à l'hôpital après un accident de moto sur le Sunset Boulevard à Los Angeles.

 

- Et en 2005, Green Day est nommé le meilleur groupe du monde au 12e gala des Kerrang! Rock Awards au Royaume-Uni

 

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why August 26th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio