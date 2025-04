C’est le 26 avril et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1996, Oasis joue le premier de deux spectacles sur le terrain de soccer au Maine Road à Manchester, pour remercier leurs fans. Les 80 000 billets se vendent en quelques heures.

- En 1986, Van Halen entame un séjour de trois semaines au sommet des palmarès avec leur septième album, intitulé 5150. C'est le premier album avec Sammy Hagar, qui avait remplacé David Lee Roth.

 

- En 1990, Nirvana joue au Pyramid Club à New York. La maison de disque du groupe, Sub Pop, filme le spectacle et utilisera les images pour le clip promo pour “In Bloom”.

- En 1982, Rod Stewart est victime d'un vol par un homme armé d'un fusil, qui lui prend sa Porsche de 50 000 $. Le tout a eu lieu en plein joue sur le Sunset Boulevard à Los Angeles.

- En 2003, Godsmack débute au sommet des palmarès avec l'album Faceless.

 

- En 1994, Grace Slick, la chanteuse de Jefferson Starship, plaide coupable pour avoir menacé des policiers avec une arme à feu. En sa défense, Slick affirme qu'elle avait été très stressée par l'incendie qui avait détruit sa maison l'automne précédent.

- En 1995, Courtney Love aurait supposément refusé une offre de 1 millions de dollars de Playboy, pour poser nue pour le magazine.

- Et en 1978, Ringo, le spécial télé de Ringo Starr, passe en ondes. La version musicale de Le Prince et le Pauvre met le chanteur en vedette dans les deux rôles. George Harrison fait la narration.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why April 26th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio