C’est le 26 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1968, à Denver, le groupe Led Zeppelin entâme sa première tournée nord-américaine, supportant les groupes Vanilla Fudge et Spirit. Les billets se vendent 5 $.

- En 1970, George Harrison devient le premier Beatle à arriver au sommet du Billboard Hot 100 avec son single solo “My Sweet Lord."

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1979, The Wall de Pink Floyd est #1 sur les palmarès. Il passera en tout 15 semaines au sommet et 35 sur les palmarès.

- Et en 1981, le groupe AC/DC passe trois semaines au 1 des palmarès avec l'album For Those About to Rock We Salute You.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why December 26th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio