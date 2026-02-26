C’est le 26 février et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- Et en 2011, le service de distribution des redevances BMI annonce que "We Will Rock You" de Queen est toujours la chanson la plus jouée pendant les événements sportifs aux États-Unis. La compagnie a compilé les données venant de la MLB, la NFL et la LNH pour arriver à cette conclusion.

- En 1965, le guitariste Jimmy Page lance un single solo au Royaume-Uni, intitulé "She Just Satisfies." Le rockeur joue tous les instruments pour la chanson, sauf la batterie. Il est également le réalisateur et il chante. À l'époque, le futur guitariste de Led Zeppelin et des Yardbirds connaîssait du succès comme musicien de studio.

- En 2001, les membres de The Darkness font leur début sur scène, jouant un spectacle dans un club de Londres pour amasser de l'argent pour la famille d'un ami qui s'était suicidé ce mois-là.

- En 1977, les Eagles sont au #1 avec "New Kid in Town." Le même jour, le groupe lance une autre chanson, intitutlé "Hotel California."

- Et en 1997, à la 39e cérémonie des Grammys, Beck gagne gros, gagnant le trophé pour Meilleure performance alternative pour Odelay et pour Meilleure performance rock masculine pour "Where It's At."



Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why February 26th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio