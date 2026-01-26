C’est le 26 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1970, John Lennon écrit, enregistre et mix la chanson “Instant Karma.” C'est une des chansons les plus rapidement enregistrées de l'histoire de la musique pop, arrivant en magasin seulement 10 jours après que Lennon ait enregistré la chanson aux studios Abbey Road.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1968, le groupe Pink Floyd joue son premier concert sans Syd Barrett. Ils jouent à l'université Southampton où le groupe supporte un groupe nommé Tyrannosaurus Rex, qui sera renommé T Rex.

- En 1974, Ringo Starr a la chanson #1 aux États-Unis avec sa reprise de “You’re Sixteen.”

- En 1965, “Downtown” de Petula Clark est #1 aux États-Unis. Jimmy Page joue comme guitariste de studio pour la chanson, en faisant sa première chanson #1.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1974, les Doobie Brothers entâment leur première tournée européenne à Londres.

- En 1986, le guitariste de Lynyrd Skynyrd Allen Collins, qui avait survécu l'écrasement d'avion qui avait tué deux des membres du groupe en 1977, est dans un accident d'auto qui le laissera paralysé sous la ceinture et qui tuera sa copine.

- Et en 2000, Rage Against the Machine essaie d'entrer dans le New York Stock Exchange par force. Il faisait un vidéo pour la chanson “Sleep Now in the Fire” que le groupe radical filmait sur Wall Street avec le réalisateur Michael Moore.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.



Article original Why January 26th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio