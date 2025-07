C’est le 26 juillet et voici quelques raisons pourquoi c’est une journée importante dans l’histoire du rock :

- En 1979, deux ans après sa sortie originale en Grande-Bretagne, le premier album éponyme de The Clash paraît aux États-Unis.

- En 1975, les Eagles débutent leur séjour de 5 semaines en première position sur le palmarès des ventes d’album avec leur disque, One of These Nights.

- En 1980, les Rolling Stones passent 7 semaines au sommet du palmarès des ventes d’albums pour leur disque Emotional Rescue.

- En 1986, Peter Gabriel avait la chanson #1 au pays avec « Sledgehammer. »

 

- En 1992, Paul Stanley, le guitariste de Kiss, marie l’actrice et modèle Pamela Bowen à LA. Elle demandera le divorce neuf ans plus tard.

- En 2000, Oasis se font huer et quittent la scène pendant un festival en Suisse, après que le guitariste Liam Gallagher ait insulté la foule de 35 000 personnes.

 

- Et en 2003, Limp Bizkit interrompent leur concert à Chicago dans le cadre du Summer Sanitarium Tour, lorsque la foule commence à lancer des bouteilles de plastique vers le chanteur Fred Durst.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original par Dave Basner pour iHeartRadio