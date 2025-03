C’est le 26 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1965, Mick Jagger, Brian Jones et Bill Wyman ont tous reçu des chocs électriques d'un micro défectueux pendant un spectacle des Rolling Stones au Danemark. Bill Wyman est inconscient pour plusieurs minutes en raison de ce choc.

- En 1986, Geffen signe un contrat avec une groupe de Los Angeles nommé Guns N’ Roses.

- In 1995, l'album icônique de Soundgarden, Superunknown, débute au #1 sur le Billboard 200.

- En 2002, Randy Castillo, l'ancien batteur d'Ozzy Osbourne et de Mötley Crûe, meurt du cancer.

- En 2006, The Edge of U2 fait un don de sa guitare préférée, une Gibson Les Paul de 1975, à une oeuvre de charité qu'il a co-fondé pour aider à remplacer les instruments perdus ou détruits pendant l'ouragan Katrina.

- En 1977, "Rich Girl" de Daryl Hall et John Oates est la chanson #1 aux États-Unis.

- Et en 2000, Phil Collins gagne l'Oscar pour Meilleure chanson originale pour “You’ll Be In My Heart” qui se trouve sur la bande-sonore pour le film animé de Disney Tarzan.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why March 26th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio