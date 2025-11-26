C’est le 26 novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1983, l'album Metal Health de Quiet Riot atteint le #1 aux États-Unis, le premier album métal à réussir cet exploit. C'est un de seulement six albums à atteindre le sommet cette année-là. Thriller et Synchronicity avaient ensemble passé 39 des 52 semaines de l'année au sommet.

- En 1968, Cream joue leur dernier concert à Londres. Le spectacle sort ensuite sous le nom de Cream’s Farewell Concert.

- En 1994, les Eagles commencent un séjour de deux semaines au #1 sur les palmarès avec l'album live Hell Freezes Over.

- En 2002, Sum 41 lance le troisième album du groupe, Does This Look Infected, avec des singles comme “Still Waiting” et “The Hell Song.”

- En 2002, System of a Down sort le troisième album du groupe, intitulé Steal This Album, produit par Rick Rubin.

- Et en 2008, Chinese Democracy de Guns N' Roses ne vend pas beaucoup de copies à sa première semaine. Axl Rose aurait supposément blâmé Dr Pepper pour ne pas avoir honorer leur promesse faite plutôt dans l'année. La compagnie avait dit qu'elle donnerait une cannette de soda à tout le monde si l'album tant attend sortait en 2008.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why November 26th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio