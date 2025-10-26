C’est le 26 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1978, The Police jouent leur premier spectacle aux États-Unis au Rat Club à Boston.

- En 2010, Ozzy Osbourne a eu les résultats de son analyse génétique, montrait qu'il avait une forte prédisposition à l'addiction à l'alcool et à la cocaïne mais une certaine résistance aux narcotiques, et qu'il avait des ancêtres néandertaux.

- En 2011, Aerosmith doivent retarder un concert au Paraguay, après que le chanteur Steven Tyler ait glissé dans la salle de bain de son hôtel, se coupant la figure et perdant deux dents.

- En 1982, Men at Work ont la chanson #1 au pays avec “Who Can It Be Now.”

- En 1998, Marilyn Manson débute sa tournée très attendue Mechanical Animals à Kansas City au Missouri.

- En 2001, Courtney Love joue son premier concert solo au Théâtre Ventura en Californie.

- Et en 2004, Apple lance son iPod édition spéciale U2, avec une roue rouge et des engravures des signatures des membres du groupe.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 26th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio