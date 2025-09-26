C’est le 26 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2004, Green Day a son premier album #1 au Royaume-Uni, lorsque American Idiot atteint le sommet des palmarès britannique.

En 1979, The Clash lance leur premier single aux États-Unis. Ce cover de “I Fought the Law” des Bobby Fuller Four n’a pas perçé les palmarès à sa sortie.

- En 1981, Bruce Dickinson, l’ex-chanteur du groupe Samson, se joint à Iron Maiden.

- En 1995, AC/DC lance leur 12ème album studio, Ballbreaker, produit par Rick Rubin.

- En 2000, Good Charlotte lance leur premier album éponyme.

- Et en 1999, Deep Purple joue au Royal Albert Hall à Londres, accompanié par le London Symphony Orchestra. Le spectacle devient un album live l’année suivante.Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened September 26th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio