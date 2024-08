C’est le 27 août et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1991, le groupe Pearl Jam lance son premier album, Ten, sur lequel on trouve des classiques comme “Alive,” “Even Flow” et “Jeremy.”

- En 1990, le magicien de la guitare blues Stevie Ray Vaughan perd la vie dans un accident d'hélicoptère après un concert au Wisconsin. Il avait 35 ans.

 

- En 1989, Izzy Stradlin, le guitariste de Guns N’ Roses, est arrêté à Phoenix en Arizona, après avoir uriné sur le plancher d'un avion, fâché de devoir attendre pour utiliser la toilette.

- Et en 2009, le groupe Oasis se sépare après le départ de Noel Gallagher, qui disait ne plus pouvoir travailler avec son frère Liam. Les deux se chicanaient constamment, se parlaient à peine et ne se voyaient que sur scène.

 

Article original Why August 27th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio