C’est le 27 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1963, les critiques musicales du journal britannique The Times nomment John Lennon et Paul McCartney les plus grands compositeurs de 1963. Deux jours plus tard, Richard Buckle, le critique musical du Sunday Times, déclare que ces deux mêmes compositeurs sont "les plus grands compositeurs depuis Beethoven".

- En 2008, des voleurs entrent par effraction dans une maison appartenant au chanteur et claviériste du Allman Brothers Band en Géorgie. Ils y volent une collection de pièces de monnaie, des couteaux et des enregistrements de concert non publiés. Deux hommes sont accusés deux jours plus tard pour le vol.

- En 1969, les trois albums les plus populaires sur le Billboard 200 sont II de Led Zeppelin, Abbey Road des Beatles et Let It Bleed des Rolling Stones.

- En 1975, le groupe Queen voit son premier album monter au #1 lorsque A Night at the Opera arrive au sommet des palmarès au Royaume-Uni.

- En 1985, Metallica finit l'enregistrement de son troisième album studio, Master of Puppets.

- Et en 1999, le groupe Bush apparaît sur les ondes de TRL pour présenter leur vidéo pour leur chanson hit “Letting the Cables Sleep.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why December 27th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio