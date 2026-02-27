C’est le 27 février et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1972, Led Zeppelin joue un concert aux Sydney Showgrounds en Australie, devant plus de 25 000 fans. Jimmy Page monte sur scène fraîchement rasé, s'étant débarrassé de la barbe qu'il faisait pousser depuis l'été 1970.

- En 2010, U2 est déclaré le plus gros groupe du monde de la musique aux États-Unis en 2009. Le groupe irlandais gagnera 109 millions de dolalrs cette année-là, en tournée, en vente et en redevances.

- En 1971, seulement cinq mois après sa mort, Janis Joplin passera neuf semaines au sommet des palmarès pour son album Pearl.

- En 2010, Pete Wentz, le bassiste de Fall Out Boy, est nommé porte-parole d'UNICEF, pour aider à parler de l'importance de fournir de l'eau propre aux enfants du monde.

- Et en 1980, à la 22ème cérémonie des Grammys, les Eagles remportent le grammy pour Meilleure performance rock vocale par un duo ou un groupe pour “Heartache Tonight,” mais les grands gagnants sont les Doobie Brothers, qui gagneront Chanson de l'année et Disque de l'année pour “What a Fool Believes.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why February 27th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio