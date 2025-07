C’est le 27 juillet et voici quelques raisons pourquoi c’est une journée importante dans l’histoire du rock :

- En 1991, le canadien Bryan Adams passe 7 semaines au top du palmarès avec sa chanson “(Everything I Do), I Do It For You.”

 

- En 1976, Bruce Springsteen poursuit son gérant, Mike Appel, pour fraude et mauvaise gestion. Appel poursuit à son tour, empêchant Springsteen d’enregistrer pendant 15 mois, qu’il passera en tournée. L’affaire sera réglée hors cour.

- En 1974, Lynyrd Skynyrd lance sa chanson “Sweet Home Alabama.”

 

- En 2010, Avenged Sevenfold publient leur cinquième album studio, Nightmare.

- Et en 1983, Metallica partent pour la première fois en tournée. L’aventure s’intitulera Kill ‘Em All for One et prend fin le 3 septembre.

 

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original par Dave Basner pour iHeartRadio