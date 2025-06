C’est le 27 juin et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1994, Aerosmith devient le premier groupe à permettre aux fans de gratuitement télécharger une chanson complète de l'internet. Plus de 10 000 abonnés CompuServe téléchargent la chanson la première journée.

- En 2000, le groupe canadien Sum 41 lance son premier album, Half Hour of Power.

- En 1970, le groupe anglais Smile décide de changer de nom. Ils deviennent Queen.

 

- En 2002, John Entwistle, le bassiste de The Who, meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 57 ans dans sa chambre à l'hôtel Hard Rock à Las Vegas. The Who entamait le premier spectacle d'une tournée américaine le jour suivant.

- En 2015, Chris Squire, le bassiste de Yes, meurt à 67 ans d'un cancer.

- En 1981, No Sleep Til Hammersmith de Motörhead est au sommet des palmarès britanniques. Ce sera leur seul album à atteindre le #1.

 

- En 1971, la fermeture de la salle de concert Fillmore East à New York est marquée par un concert qui inclut les Allman Brothers, le J. Geils Band, les Beach Boys et Mountain.

- En 1995, Mirror Ball, l'album collaboration de Neil Young et Pearl Jam, sort en magasins.

- Et en 2006, Axl Rose est arrêté après avoir supposément mordu la jambe d'un garde de sécurité à l'extérieur de son hotel à Stockholm en Suède.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why June 27th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio