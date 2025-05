C’est le 27 mai et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1963, Bob Dylan lance son icônique deuxième album, The Free wheelin’ Bob Dylan.

- En 1977, les Sex Pistols lancent God Save the Queen pendant les célébrations du jubilée de la Reine. L’album est rapidement banni des ondes en Grande-Bretagne.

 

- En 2001, Tool a l’album #1 aux États-Unis avec Lateralus.

- En 1994, les Eagles jouent leur premier spectacle en 14 ans. Le spectacle de deux heures et demi a lieu à Burbank en Californie, et le groupe sera rappelé sur scène deux fois.

- En 2006, pour la première fois dans leur carrière de 22 ans, les Red Hot Chili Peppers ont un album au #1 avec Stadium Arcadium.

 

- En 2017, Gregg Allman, un membre fondateur du Allman Brothers Band, meurt de complications liées à un cancer du foie. Il avait 69 ans.

- Et en 1964, 11 garçons reçoivent des suspensions à leur école à Coventry en Angleterre, pour s’être coiffés comme Mick Jagger.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why May 27th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio