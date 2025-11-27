C’est le 27 novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1991, les funérailles de Freddie Mercury sont menées par un prêtre zoroastrien. 35 membres de la famille et de ses amis proches, dont les membres de Queen, sont présents pour la cérémonie. La dépouille de Mercury est incinérée et enterrée au cimetière Kensal Green à West London en Angleterre. Il est décédé le 24 novembre.

- En 1986, Bon Jovi a la chanson #1 au pays avec “You Give Love a Bad Name.”

- En 1970, George Harrison lance All Things Must Pass. L'album triple inclut un certain nombre de chansons venant de sessions des Beatles. Il sera certifié 6 fois platine par la RIAA, en faisant l'album par un Beatle solo le plus vendu.

- En 1970, Black Sabbath et Steel Mill, un groupe mettant en vedette Bruce Springsteen, jouent au festival Sunshine In à Asbury Park au New Jersey.

- En 1981, des annonces dans la presse britannique implorent les amateurs de musique d'arrêter de faire des copies d'albums avec des enregistreuses à deux cassettes, disant "L'enregistrement à la maison est en train d'éradiquer la musique.”

- Et en 2010, “Tighten Up” des Black Keys passent deux semaines au sommet du palmarès des chansons rock.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why November 27th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio