C’est le 27 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2013, Lou Reed, le chanteur de Velvet Underground, meurt à 71 ans d'une maladie du foie.

- En 1975, après avoir sorti son album Born to Run et la première chanson du même titre, Bruce Springsteen devient le premier rockeur à apparaître sur les couvertures de Time et Newsweek simultanément.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1999, Korn jouent leur nouveau single, “Falling Away from Me,” pendant le premier épisode de la saison de South Park.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2004, Rod Stewart arrive aux sommets du palmarès des albums aux États-Unis pour la première fois en 25 ans avec Stardust: The Great American Songbook, Volume III.

- En 2002, les Foo Fighters ont leur premier album #1 au Royaume-Uni lorsque One By One arrive au sommet des palmarès.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- Et en 2003, le chanteur des Stone Temple Pilots Scott Weiland est arrêté pour conduite en état d'ébriété à Los Angeles après avoir rentré dans une van stationnée avec sa BMW.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 27th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio