C’est le 27 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2005, The White Stripes diffusent leur concert en Columbia, Maryland en streaming en direct sur NPR.org, marquant la première fois qu’un groupe fait un webcast d’un de leurs spectacles.

- En 2004, le producteur légendaire Phil Spector est formellement accusé du meurtre de l’actrice Lana Clarkson, qui est arrivé le 3 février 2003.

- En 1986, le bassiste de Metallica Cliff Burton meurt pendant un accident alors qu’il est à bord de l’autobus de tournée du groupe. Il avait 24 ans.

- En 1973, Grand Funk Railroad a la chanson #1 de l’année “We’re an American Band.”

- Et en 2008, Metallica passe trois semaines au numéro 1 avec leur neuvième album Death Magnetic.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why September 27th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio