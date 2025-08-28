C’est le 28 août et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2005, Green Day sont les grands gagnants aux MTV Video Music Awards, ramassant six statuettes pour “Boulevard of Broken Dreams”, dont Vidéo de l'année, Meilleure vidéo rock, Meilleure vidéo groupe, Meilleure cinématographie et Meilleure réalisation. Ils gagnent également le Prix des auditeurs pour “American Idiot.”

- En 1969, Paul et Linda McCartney deviennent parents lorsqu'ils accueillent leur premier enfant, une fille nommée Mary McCartney.

- En 1993, Billy Joel entame un séjour de trois semaines au sommet des palmarès avec l'album River of Dreams. Le chanteur prétend que la majorité de la musique lui est venue dans ses rêves, expliquant le titre.

- En 1997, Calling All Stations, le premier album de Genesis en six ans, fait ses débuts à la radio et en même temps sur le site web d'Atlantic Records.

- Et en 2009, près d'un an après avoir survécu à un écrasement d'avion avec son ami Travis Barker, DJ AM est retrouvé mort dans son appartement à New York.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why August 28th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio