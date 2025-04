C’est le 28 avril et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1989, Jon Bon Jovi épouse sa copine Dorothea Hurley à la Graceland Wedding Chapel à Las Vegas.

- En 1990, Axl Rose, le chanteur de Guns N’ Roses, épouse Erin Everly à la Cupid’s Wedding Chapel à Las Vegas. Ils se divorceront neuf mois plus tard.

 

- En 1999, Marilyn Manson met fin à son concert à Des Moines en Iowa. Le rockeur choc quitte la scène après avoir vu quelqu'un coller un gros bonhomme-sourire jaune sur un de ses éléments de scène. La foule en colère s'énerve et 23 personnes sont arrêtés.

- En 2005, le concert du groupe Black Label Society de Zakk Wylde à Boise au Idaho est annulé, après que le guitariste métal ait détruit une partie de la salle avec une batte de baseball.

- En 1973, l'album de Pink Floyd Dark Side of the Moon devient l'album #1 aux États-Unis. Il passera 741 semaines non-consécutives sur les palmarès.

- Et en 1999, Tom Petty & The Heartbreakers reçoivent une étoile sur le Walk of Fame à Hollywood.

 

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why April 28th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio