C’est le 28 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1991, les Red Hot Chili Peppers, Nirvana et Pearl Jam sont tous au Del Mar O'Brien Pavilion à San Diego en Californie. Les trois groupes étaient en tournée ensemble pour quelques spectacles à la fin de 1991.

- En 2015, Lemmy Kilmister, le chanteur de Motorhead, meurt d'un cancer quatre jours après son 70ème anniversaire.

- En 1968, le festival pop de Miami, le premier grand concert rock de la Côte est, se déroule sur trois jours. On peut y voir des spectacles de Fleetwood Mac, Three Dog Night, Grateful Dead, Procol Harum, The Turtles et plusieurs autres.

- En 1968, le groupe Led Zeppelin joue son premier spectacle au Canada au Pacific Coliseum à Vancouver, lorsqu'ils jouent en ouverture pour Vanilla Fudge et les MC5.

- En 1982, le bassiste Cliff Burton se joint Metallica.

- En 1978, le magazine Rolling Stone déclare que Some Girls des Rolling Stones est l'album de l'année.

- Et en 2001, un juge d'une cours de district diminue l'accusation contre Marilyn Manson d'une méconduite sexuelle au quatrième degré à une inconduite, après un incident pendant un spectacle au Michigan où le rockeur choc aurait attaqué un garde de sécurité.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why December 28th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio