C’est le 28 février et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1983, U2 lance son troisième album studio, intitulé War. Réalisé par Steve Lillywhite, l'album est vu comme le premier album ouvertement politique de U2, en partie à cause de chansons comme "Sunday Bloody Sunday" et "New Year's Day". War devient le premier album de U2 à atteindre le #1 au Royaume-Uni, déplaçant Thriller de Michael Jackson.

- En 1996, la 38e cérémonie des Grammys se tient à Los Angeles. Nirvana gagne Meilleure performance alternative pour l'album MTV Unplugged in New York.

- À ces mêmes Grammys, les membres originaux du groupe Kiss font une apparition, marquant la première fois en 17 ans que le groupe original se trouvait sur scène ensemble avec tout le maquillage et les costumes.

- En 1970, Led Zeppelin doit jouer un spectacle à Copenhagen sous le nom "The Nobs" après qu'Eva Von Zeppelin, une membre de la famille du concepteur de véhicules aériens, ait menacé de poursuivre le groupe si le nom de famille était utilisé au Danemark.

- Et en 2008 à la cérémonie au Royaume-Uni pour les prix NME, les Arctic Monkeys sont les grands gagnants, ramassant les prix pour Meilleur groupe britannique, Meilleure chanson pour “Fluorescent Adolescent” et Meilleure vidéo pour “Teddy Picker.” Le même jour, Muse gagne Meilleur groupe en spectacle et les Killers sont déclarés le Meilleur groupe international.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why February 28th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio