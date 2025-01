C’est le 28 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1984, en coulisse d'un concert de Motley Crue à Buffalo dans l'État de New York, Tommy Lee découvre que sa copine avait posé pour le magazine Penthouse, ce qu'il ne savait pas, après qu'un fan ait fait un commentaire sur les photos. Tommy assome le fan d'un seul coup de poing. Le gérant de Motley Crue, Doug Thaler, réussit à convaincre le fan de ne pas se plaindre à la police.

- En 1965, le groupe The Who fait sa première apparition à la télé britannique à l'émission Ready Steady Go!

 

- En 1985, après les American Music Awards, plus de 40 artistes se rassemblent aux studios d'A&M à Hollywood pour enregistrer “We Are the World”, sous le nom de USA for Africa. Steve Perry, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Bob Dylan et Ray Charles sont parmi eux. Quincy Jones réalise la chanson, que Jackson et Lionel Richie avait écrite pour amasser des fonds pour aider avec les famines en Afrique.

 

- En 2005, Jim Capaldi, le batteur de Traffic, meurt d'un cancer de l'estomac à l'âge de 60 ans. En plus d'avoir formé Traffic avec Steve Winwood, Capaldi a eu une carrière solo impressionante, ayant travaillé avec Jimi Hendrix, Eric Clapton et George Harrison.

- En 2009, Billy Powell, le claviériste de Lynyrd Skynyrd, meurt à l'âge de 56 ans d'une crise cardiaque.

- En 2015, Geezer Butler, le bassiste de Black Sabbath, est arrêté pour violence, intoxication publique et vandalisme dans un saloon dans Death Valley en Californie.

- Et en 2016, Paul Kantner, le co-fondateur de Jefferson Airplane, meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 74 ans.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 28th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio