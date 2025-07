C’est le 28 juillet et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1979, après un concert à Cleveland, le guitariste Joe Perry quitte Aerosmith, après s'être engueulé avec Steven Tyler. Il est remplacé par Jim Crespo mais reviendra en 1984.

 

- En 1978, Ted Nugent signe un autographe sur le bras d'un fan avec un couteau, à la demande du fan.

- En 2004, la meilleure nouvelle entrée sur les palmarès est la collection des hits de Van Halen, The Best of Both Worlds, qui débute au #3.

- En 1973, le Allman Brothers Band, les Grateful Dead et The Band jouent au Watkins Glen Outdoor Summer Jam dans l'État de New York. Avec plus de 600 000 fans qui viennent voir le spectacle, ce sera le plus gros show rock de l'histoire.

 

- En 1993, les membres de 10,000 Maniacs jouent leur dernier spectacle avec la chanteuse Natalie Merchant, qui quitte le groupe après 12 ans avec le groupe pour commencer une carrière solo.

- Et en 1998, après 12 ans ensemble et six albums, les membres de Toad the Wet Sprocket décident de se séparer en raison de différences créatives. Ils se réunissent brièvement en 2002 et encore en 2006.

Article original Why July 28th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio