C’est le 28 juin et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1997, Radiohead sont au sommet des palmarès britanniques avec OK Computer, leur troisième album. L'album n'atteint que la 21è position aux États-Unis. C'est le premier album réalisé directement par le groupe et il apparaîtra sur la liste des meilleurs albums de l'année de plusieurs critiques. Il gagnera le Grammy pour Meilleur album de musique alternative.

- En 1997, alors que The Dark Side of the Moon de Pink Floyd entame sa 1056è semaine sur les palmarès, des rumeurs circulent que l'album peut être synchronisé avec le film The Wizard of Oz si on commence l'écoute de l'album au troisième rugissement du lion de MGM.

 

- En 2012, Randy Blythe, le chanteur de Lamb of God, est arrêté pour homicide involontaire avant le concert du groupe à Prague. L'accusation vient d'un concert de 2010 dans cette ville, lors duquel un fan saute de scène et fait un mauvais atterrissage, causant des blessures qui mèneront à sa mort. Les accusations seront éventuellement abandonnées.

- En 1980, “Coming Up” de Paul McCartney devient un des premiers enregistrements live à atteindre le sommet du Billboard Hot 100. Les fans et les DJs préfèrent la version live à la version studio qu'on trouve sur l'autre côté du disque.

 

- En 1996, Def Leppard entame en Ohio la partie nord-américaine de leur tournée mondiale Slang, qui comprend 133 spectacles.

- Et en 2000, Chris Cornell, le chanteur de Soundgarden, et sa femme de l'époque Susan Silver, gérante d'artistes, accueillent une fille, qu'ils nomment Lillian Jean.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why June 28th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio