Pourquoi le 28 mai est important dans l’histoire du rock

- En 1982, le film Rocky III sort en cinéma. La chanson thème a été écrite pour utiliser une des lignes importantes de dialogue du film: "Eye of the tiger" (oeil du tigre). Sylvester Stallone aurait demandé au groupe de Chicago Survivor d'écrire la chanson, parce qu'il ne pouvait avoir la permission d'utiliser "Another Bites The Dust" de Queen.

- En 1976, Gregg Allman témoigne en cour contre le gérant des Allman Brothers Band, Scooter Herring, dans une entente qui lui éviterait des accusations de trafic de drogues. Cela cause des tensions dans le groupe, qui se réunira seulement deux ans plus tard.

 

- En 1983, le US Festival ’83 commence en Californie. Sur une période de 4 jours, les fans peuvent voir des artistes comme U2, Mötley Crüe, Judas Priest, The Clash, David Bowie, Ozzy Osbourne, Van Halen, Judas Priest, Men at Work et d'autres. Les spectacles attireront plus de 750 000 personnes.

- En 2004, Patrick Matthews, le bassiste des Vines, quitte la scène dans le milieu de la première chanson d'un concert à Sydney en Australie. Matthews était fâché que le chanteur Craig Nicholls ait appelé la foule des "moutons" et qu'il leur criait d'arrêter de parler alors qu'ils jouaient de la musique. Matthews ne reviendra jamais au groupe.

 

- En 1977, Sting, Stewart Copeland et Andy Summers jouent ensemble pour la première fois lorsqu'ils jouent Strontium 90, le groupe de Mike Howlett, à Paris.

- En 1995, Hootie & The Blowfish entame un séjour de quatre semaines au #1 sur les palmarès avec l'album Cracked Rear View.

 

- Et en 1988, Steven Tyler, le chanteur d'Aerosmith, épouse Teresa Barrick, sa seconde épouse, à Tulsa en Oklahoma, la ville natale de Barrick. Ils divorceront en 2005.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why May 28th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio