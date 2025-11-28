C’est le 28 novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1993, Jerry Edmonton, le batteur de Steppenwolf, est tué dans un accident de voiture près de chez lui à Santa Barbara en Californie. Il avait 47 ans. Steppenwolf avait eu du succès avec le hit "Born to Be Wild", qui avait atteint le #2 aux États-Unis et le #30 au Royaume-Uni sur les palmarès en 1969.

- En 2006, Pamela Anderson demande le divorce de Kid Rock après quatre mois de mariage.

- En 1974, John Lennon fait sa dernière apparition sur scène lorsqu'il rejoint Elton John pour jouer trois chansons au Madison Square Garden à New York. Il jouera : “Whatever Gets You Thru The Night,” “I Saw Her Standing There” et “Lucy In The Sky With Diamonds.”

- En 1987, le groupe R.E.M. a sa première chanson dans le top 10 avec la chanson classique “The One I Love.”

- En 1979, la maison de Ringo Starr à Los Angeles passe au feu. Bien qu'il ne soit pas blessé, il perd la majorité de ses souvenirs de l'époque des Beatles.

- En 1980, Blondie lance leur album Autoamerican, avec leur chanson hit , “Rapture.”

- En 1999, le groupe Rage Against the Machine a l'album #1 au pays avec The Battle of Los Angeles, le deuxième album du groupe à arriver au sommet.

- Et en 2005, le chanteur de Soundgarden Chris Cornell poursuit son ex-femme et ancienne gérante, Susan J. Silver, pour plus d'un million de dollars en dommages, affirmant qu'elle a détourné de l'argent aux autres membres du groupe qui aurait dû lui revenir .

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why November 28th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio