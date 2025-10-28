C’est le 28 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2011, les organisateurs d'un concert de Metallica en Inde sont arrêtés après l'annulation du spectacle, qui aurait poussé les fans du groupe à démolir la scène et à vandaliser de l'équipement. Metallica devait jouer à Delhi le vendredi, mais ils avaient repoussé le spectacle après qu'une barrière de sécurité se soient écroulées devant la scène. Quatre promoteurs du concert sont arrêtés pour fraude pour avoir refuser de rembourser les billets. Environ 25 000 personnes avaient acheté des billets pour voir le tout premier concert de Metallica en Inde.

- En 1977, les Sex Pistols lancent Never Mind the Bollocks Here’s the Sex Pistols en Amérique du Nord.

- En 1972, le United States Council for World Affairs annonce qu'ils vont utiliser la chanson “Join Together” de The Who comme chanson officielle.

- En 1978, le film Kiss Meets the Phantom of the Park passe pour la première à NBC.

- En 1997, le chanteur de R.E.M. Bill Berry annonce qu'il quitte le groupe après 17 ans pour devenir agriculteur.

- En 2013, Young the Giant lance “It’s About Time,” le premier single de leur deuxième album, Mind Over Matter.

- Et en 2008, une statue en honneur au chanteur décédé d'AC/DC Bon Scott est dévoilée à Western Australia, où Bon avait fondé une famille après y être déménagé de l'Écosse..

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 28th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio