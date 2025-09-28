C’est le 28 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock !

- En 2010, Canada's Neil Young lance son 31ème album studio, Le Noise.

- En 1974, Bad Company est monté au #1 sur les palmarès d'album avec leur premier album éponyme.

- En 2001, Courtney Love poursuit Geffen Records et les membres survivants de Nirvana Dave Grohl and Krist Novoselic, pour reprendre possession des enregistrements du groupe et 3.1 millions de dollars US en redevances qui aurait été prises au groupe.

- En 1976, A&M Records poursuit George Harrison pour 6 millions de dollars US pour avoir manquer la date limite pour la sortie de son album 33 1/3 par deux mois. Le Beatle avait l'hépatite.

- In 2003, l'album Absolution de Muse, leur quatrième, est #1 chez eux en Angleterre.

- Et en 2010, Soundgarden lance une compilation englobant toute leur carrière, intitulée Telephantasm, et le même jour, elle est certifiée platine, ayant été incluse avec le jeu vidéo Guitar Hero: Warriors of Rock.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why September 28th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio