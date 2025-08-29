C’est le 29 août et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1991, le DJ Kurt St-Thomas de la station radio WFNX à Boston fait jouer l'album Nevermind de Nirvana pour la première fois, le laissant jouer du début à la fin.

- En 2005, Josh Homme, le chanteur des Queens of the Stone Age, s'effondre après un spectacle à Hamburg en Allemagne, supposément en raison d'épuisement.

- En 1995, pendant le tournage du vidéo-clip pour "I’d Lie for You (And That’s the Truth)” de Meat Loaf, un pilote et un caméraman sont tués dans un accident d'hélicoptère dans le Parc national de Sequoia.

- En 2003, Metallica donnent un concert intime à New York pour les membres de leur fan club, jouant des chansons rares comme certaines chansons de Kill ‘Em All.

- En 1990, Elton John entre volontairement dans un centre de réhabilitation à Chicago pour recevoir des traitements pour sa boulimie, son alcoolisme et son abus de drogues.

- En 1970, Edwin Starr entame un séjour de trois semaines au sommet des palmarès avec le single “War.”

- En 1992, pendant leur tournée Zoo TV, U2 deviennent le deuxième groupe à jouer au Yankee Stadium à New York. Billy Joel avait été le premier.

- En 1977, trois personnes sont arrêtées à Memphis pour avoir essayer de voler le corps d'Elvis Presley. Conséquemment, sa dépouille est déplacée à Graceland.

- En 1987, Def Leppard ont leur premier album #1 au Royaume-Uni avec Hysteria. Il prendra un peu moins d'un an à arriver au sommet des palmarès américains.

- Et en 2000, Slipknot créent le chaos aux Prix Kerrang! au Royaume-Uni. Ils cassent des verres, lancent un haut-parleur de la scène, détruisent un micro et mettent feu à leur table. Ils reçoivent également trois prix, dont celui pour Meilleur single et celui pour Meilleur performance live.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

