C’est le 29 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2002, les fans assistant à un concert de Creed à Chicago se fâchent lorsque le chanteur Scott Stapp oublie des paroles, quitte la scène pendant le spectacle et se couche par terrependant le concert. Le gérant du groupe s'excusera plus tard, disant que c'était "le plus unique de tous les spectacles de Creed.”

- En 1973, trois mois après sa mort dans un accident d'avion, Jim Croce a la chanson #1 au pays avec la chanson “Time in a Bottle.”

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1998, le groupe Evanescence lance son premier album éponyme. Une centaine de copies sont imprimées et distribuées lors des premiers concerts du groupe.

- En 1967, Dave Mason quitte le groupe Traffic pour des différences créatives.

- En 1975, Grace Slick divorce Paul Kantner, qui joue avec elle dans le groupe Jefferson Airplane.

- En 2010, Pollstar rapporte que Bon Jovi a eu la tournée la plus profitable de l'année, faisant plus de 200 millions de dollars. AC/DC ont le #2 pour la deuxième année de suite et U2 vient en troisième position.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

- Et en 2006, la femme de Marilyn Manson, la danseuse burlesque Dita Von Teese, demande le divorce du rockeur choc après un an de mariage.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why December 29th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio