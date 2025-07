C’est le 29 juillet et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1967, les Doors commencent un séjour de trois semaines au sommet des palmarès américains avec une version courte du single “Light My Fire,” leur première chanson #1. La chanson n'arrive qu'au #49 au Royaume-Uni. Les stations de radio américaines finiront par jouer la version de l'album avec un interlude instrumental plus long, donnant une chanson de six minutes cinquante secondes.

 

- En 2007, des ambulanciers arrêtent et repartent le coeur du chanteur de Kiss, Paul Stanley, pour lui redonner un rythme normal, après qu'il ait soudainment commencer à battre 190 fois par minute.

- En 1966, Eric Clapton, Jack Bruce et Ginger Baker font leur début sur scène sous le nom de Cream au Twisted Wheel à Manchester en Angleterre.

- En 1974, “Mama” Cass Elliot meurt d'une crise cardiaque à Londres à l'âge de 32 ans. Un coroner juge incorrectement qu'elle serait morte en s'étouffant sur un sandwich au jambon.

 

- En 2006, Kid Rock épouse la Canadienne Pamela Anderson sur un yacht de luxe à San Tropez. Ils se divorcent cinq mois plus tard.

- En 2011, lors d'un concert à Dallas, Caleb Followill, le chanteur des Kings of Leon, quitte la scène après s'être plaint de la chaleur. Il ne revient jamais et le groupe annule le reste de de la tournée, blâmant la “déshydration,” mais le bassiste Jared Followill tweetera plus tard "qu'il y a de plus gros problèmes au sein du groupe que le manque de Gatorade."

- Et en 2008, le groupe Scars on Broadway, l'autre groupe de Daron Malakian de System of a Down, lance son premier album éponyme.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why July 29th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio