C’est le 29 mai et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1992, inquiet que les étudiants s'identifient à Freddie Mercury, alors récemment décédé du SIDA, le directeur de l'école Sacred Hearts à Clifton au New Jersey interdit aux étudiants de 8e année de jouer la chanson "We Are The Champions" de Queen pour leur cérémonie de graduation. Lorsque les étudiants inondent la station radio Z100 de requêtes pour la chanson, elle est relancée comme single.

- En 1965, les Beach Boys entament un séjour de deux semaines au sommet des palmarès avec le single “Help Me Rhonda.”

 

- En 2003, Hookah Brown, le nouveau groupe de Rich Robinson, le guitariste des Black Crowes, se sépare six mois après le premier spectacle du groupe. Robinson dira de la situation : "Des fois, la vie se met dans le chemin de ceux qui veulent faire de la musique ensemble."

- En 1969, Crosby, Stills & Nash lancent leur premier album éponyme.

- En 1971, les Rolling Stones commencent un séjour de deux semaines au sommet des palmarès avec le single “Brown Sugar.” C'est le sixième single au #1 pour le groupe.

- En 1991, ayant juste terminé d'enregistrer leur album Nevermind, Nirvana joue un spectacle de dernière minute au Jabberjaw à Los Angeles. Dans la foule, on trouve Iggy Pop, ainsi que la copine de Dave Grohl, Jennifer Finch, la bassiste de L7, qui amènera sa meilleure amie, Courtney Love.

- En 1999, des ossements sont trouvés par des photographes qui cherchaient des vieilles voitures à prendre en photo dans le fond du canyon Decker près de Malibu en Californie. Il sera déterminé que les restes appartenaient à Philip Kramer, le bassiste d'Iron Butterfly, qui avait disparu quatre ans auparavant. Sa mort sera déclaré un suicide probable.

- En 2003, Staind arrive au sommet des palmarès avec l'album 14 Shades of Grey.

- Et en 2001, les Eagles visitent la Russie pour la première fois, jouant au SC Olymisky à Moscou.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why May 29th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio