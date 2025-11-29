C’est le 29 novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2001, George Harrison des Beatles meurt d'un cancer du poumon à l'âge de 58 ans. Après les Beatles, Harrison avait eu du succès cmme artiste solo et comme membre des Traveling Wilburys. Le plus jeune des Beatles (il n'avait que 16 ans lorsqu'il s'est joint au groupe), Harrison avait également écrit plusieurs chansons pour le groupe, comme "Taxman", "Here Comes The Sun", "Something" et "While My Guitar Gently Weeps". En 1970, Harrison lance un album triple acclamé par la critique, intitulé All Things Must Pass, sur lequel on peut retrouver la single "My Sweet Lord" qui fut #1 partout dans le monde.

- En 2003, Peter Gabriel, Bono et d'autres artistes jouent à Cape Town en Afrique du Sud pour la campagne 46664 de Nelson Mandela, qui cherche à conscientiser sur le problème du SIDA en Afrique.

- En 1986, Bon Jovi monte au sommet du palmarès avec le single “You Give Love a Bad Name.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1982, le groupe Metallica joue le premier concert en tête d'affiche. Ils joueront le hit "Whiplash" sur scène pour la première fois.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1992, le premier spécial télé de U2, U2’s Zoo TV Outside Broadcast, est présenté.

- Et en 2000, le batteur de U2 Larry Mullen Jr. porte secours à un motocycliste après un accident. Mullen a vu la moto accidentée, a appelé de l'aide et a ensuite attendu que l'ambulance arrive.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why November 29th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio