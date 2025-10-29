C’est le 29 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1996, Axl Rose annonce que Slash ne fait plus partie de Guns N' Roses. Slash formera les groupes Slash's Snakepit et Velvet Revolver, pendant qu'Axl garde Guns N' Roses en vie, accompagné d'une panoplie de nouveaux membres.

- En 2012, Imagine Dragons lancent leur hit à succès “Radioactive.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1971, le guitariste Duane Allman meurt après une chute en moto près de Macon en Géorgie. À 24 ans, il avait déjà démontré son talent à la guitare sur des enregistrements avec Eric Clapton et Delaney & Bonnie, avant de révitaliser le "southern rock" avec son groupe, The Allman Brothers Band.

- En 1983, l'album Dark Side of the Moon de Pink Floyd passe sa 491ème semaine sur le Billboard 200, brisant le record de Johnny Mathis pour le plus long séjour aux palmarès.

- En 2009, pour célébrer le 25ème anniversaire du Rock and Roll Hall of Fame, une série de concerts est organisée au Madison Square Garden avec des artistes comme Bruce Springsteen, U2, Sting, BillyJoel, Mick Jagger, Jeff Beck et plusieurs autres.

- En 2001, U2 jouent pour la première fois au Late Show with David Letterman.

- Et en 2013, Recharged, le deuxième album d'enregistrements divers de Linkin Park, paraît en magasin.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 29th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio