C’est le 29 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1989, pendant un concert à LA, Glenn Frey se joint à Don Henley sur scène pour la première fois. Les Eagles n’avaient pas joué ensemble depuis neuf ans.

- En 1967, le batteur Mickey Hart se joint au Grateful Dead.

- En 1989, Bruce Springsteen s’arrête dans un petit saloon à Prescott en Arizona, où il joue quelques chansons avec le groupe local et donne 100,000 $ au serveur, qu’il a entendu parler de problèmes financiers liés à des problèmes de santé.

- En 1991, Metallica partent en tournée à Peoria en Illinois, pour Wherever We May Roam qui comprendra 138 spectacles.

- En 1986, Iron Maiden lance leur sixième album studio, Somewhere In Time.

- En 2009, Alice in Chains lance Black Gives Way to Blue, leur premier album sans le chanteur Layne Staley, qui est mort en 2002.

- Et en 2012, The Lumineers passe 18 semaines non-consécutives au #1 sur le palmarès des chansons rock avec leur hit « Ho Hey. »

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why September 29th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio