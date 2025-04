C’est le 3 avril et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1969, le chanteur des Doors Jim Morrison se rend au FBI à Los Angeles. Il est l'objet de six accusations, pour outrage public et atteintes à la pudeur, provenant d'un concert à Miami le 2 mars. Le rockeur est relâché après avoir payé un bail de 2000 $.

- En 2003, Linkin Park est #1 sur les palmarès avec leur deuxième album, Meteora.

 

- En 1994, une tournée de Nirvana et Hole est annulée, dans un contexte de spéculations sur les problèmes de drogues de Kurt Cobain.

- En 1991, Paul McCartney enregistre un épisode de MTV Unplugged.

 

- En 2003, les billets pour le concert bénéfice à Las Vegas, en honneur au DJ de DMC Jam Master Jay, se vendent tous en 24 secondes.

- Et en 1975, la police se rend à la demeure de Steve Miller, ayant reçu un rapport qu'il aurait mis feu aux vêtements de ses amis. Les autorités arrivent et trouvent cet ami, Benita DiOrio, en train d'essayer d'éteindre les flammes, mais lorsqu'ils essaient d'arrêter Miller, le chanteur résiste. Il sera accusé d'avoir résister à son arrestation. Cependant, le lendemain, DiOrio demande que les accusations soient abandonnées et Miller est relâché.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why April 3rd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio