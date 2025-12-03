C’est le 3 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2015, l'ex-chanteur des Stone Temple Pilots Scott Weiland, qui chantait alors pour Velvet Underground, meurt à 48 ans d'une crise cardiaque dans son autobus de tournée à Bloomington Minnesota. Dans les années 90, Stone Temple Pilots était un des plus groupes les plus populaires aux États-Unis. Le groupe s'était fait connaître avec une version acoustique de leur chanson "Plush" qui avait été jouée par des centaines de stations radio en 1993, aidant à vendre 8 millions de copies de leur album Core. Leur deuxième album, intitulé Purple, a eu presque autant de succès gràce à des chansons comme "Vasoline" et "Interstate Love Song".

- En 1999, l'ordinateur portatif manquant de Bono, le chanteur de U2, lui est retourné après qu'un fan l'ait acheté pour 470 dollars et qu'il ait réalisé qu'il appartenait au chanteur. Sur l'ordinateur, on pouvait trouver des chansons du prochain album du groupe.

- En 1965, à Sacramento, Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones, tombe inconscient en raison d'un choc électrique lorsque sa guitare entre en contact avec son micro.

- En 1971, un incendie détruit le casino de Montreux pendant un concert de Frank Zappa. Les membres de Deep Puple sont présents et écriront la chanson “Smoke on the Water” sur cette catastrophe.

- En 1976, un ballon en forme de cochon flotte au-dessus de la station électrique de Battersea à Londres. C'est celui-ci que l'on peut voir sur la couverture de l'album Animals de Pink Floyd. Par mégarde, le ballon s'envole, poussant la Civil Aviation Authority à émettre un avertissement aux pilotes volant au-dessus de la ville.



- En 1997, le dernier album de Pearl Jam, Yield, est diffusé prématurément dans son entièreté par une station de radio de Syracuse.

- Et en 2005, Marilyn Manson marie sa copine de longue date, Dita Von Teese. La cérémonie se déroule dans un château irlandais.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why December 3rd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio