C’est le 3 février et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1992, le groupe Pearl Jam joue son premier spectacle au Royaume-Uni. Il se déroule à Southend au Esplanade Club pendant la première tournée européenne du groupe. Elle mènera le groupe en Espagne, en Italie, en France, en Norvège, en Suède et en Hollande.

- En 1973, Elton John passe trois semaines au #1 avec son hit “Crocodile Rock,” la première de cinq chansons au #1 que le Rocket Man finira par avoir.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1959, Buddy Holly, The Big Bopper et Ritchie Valens meurent dans un écrasement d'avion peu de temps après le décollage à Clear Lake Iowa.

- En 1968, les Beatles commencent à travailleur sur leur nouveau single “Lady Madonna.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1996, les Ramones jouent leur dernier spectacle ensemble au Royaume-Uni. Il a lieu à la Brixton Academy.

- Et en 2004, les Pixies annoncent qu'ils se réunissent pour une tournée. Le groupe s'était séparé en 1993.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why February 3rd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio