C’est le 3 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1970, les Beatles enregistrent “I Me Mine.” Ce sera la dernière chanson que le groupe enregistrera ensemble.

- En 1972, le groupe Pink Floyd entame deux semaines de répétitions pour sa tournée Dark Side Of The Moon Tour au Bermondsey à Londres en Angleterre.



- En 2003, Joe Strummer de The Clash est incinéré. Pendant les funérailles, on passe ses restes devant le Elgin Pub à West London, là où le groupe avait joué ses premiers concerts.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- Et en 2014, Phil Everly des Everly Brothers meurt à 74 ans.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 3rd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio