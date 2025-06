C’est le 3 juin et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1974, Paul McCartney & Wings ont la chanson #1 aux États-Unis avec “Band on the Run.”

- En 1972, Jethro Tull entame un séjour de deux semaines au sommet des palmarès avec Thick as a Brick.

- En 1970, Deep Purple lance Deep Purple in Rock, leur quatrième album studio et le premier à être enregistré par un nouveau groupe de membres, soit Ritchie Blackmore, Jon Lord, Ian Paice, Ian Gillan et Roger Glover.

- En 2004, le guitariste Mark Tremonti et le batteur Scott Phillips du groupe Creed disent à MTV que le groupe s'était séparé pour des raisons personnelles liées au chanteur Scott Stapp.

- En 1970, Ray Davies des Kinks change le mot “Coca-Cola” dans la chanson “Lola” pour “cherry cola”, pour que le chanson se qualifie pour la diffusion à la radio BBC, qui ne passe pas d'annonces.

 

- En 1994, Eddie Vedder, le chanteur de Pearl Jam, épouse sa copine de longue date, Beth Liebling. Ils se divorceront six ans plus tard.

- Et en 1967, Jefferson Airplane joue à l'émission American Bandstand, où les membres du groupe jouent “White Rabbit” et “Somebody to Love.”

- En 2006, les Red Hot Chili Peppers ont l'album #1 aux États-Unis et au Royaume-Uni avec Stadium Arcadium.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why June 3rd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio