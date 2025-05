C’est le 3 mai et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1986, Robert Palmer arrive au #1 sur les palmarès américains avec le single "Addicted To Love", qui atteindra également le #5 au Royaume-Uni. Palmer avait d'abord enregistré la chanson en duet avec Chaka Khan, mais, dû à des problèmes contractuels, sa voix est retirée de la chanson.

- En 1980, Bob Seger & The Silver Bullet Band sont au sommet des palmarès, entamant un séjour de six semaines au #1 avec l'album Against the Wind.

- En 1984, les membres originaux de Deep Purple, soit Blackmore, Gillan, Glover, Lord et Paice, se réunissent.

- En 2006, Godsmack sont au sommet des palmarès avec leur quatrième album, intitulé simplement IV.

- En 1975, Chicago passe deux semaines au sommet des palmarès avec l'album Chicago VIII. C'est le troisième #1 du groupe.

 

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why May 3rd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio