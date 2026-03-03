C’est le 3 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1967, après qu'un promoteur refuse de payer les Animals en avance pour un concert à Ottawa, le groupe refuse de jouer. Il y aura une émeute, qui cause 5 000$ de dommages.

- En 1966, Neil Young, Stephen Stills et Richie Furay forment Buffalo Springfield à Los Angeles.

- En 1978, le groupe Van Halen entâme sa premier tournée au Aragon Ballroom à Chicago. Le contrat du groupe spécifie que des M&Ms soient offerts au groupe, mais il ne doit qu'y avoir les bonbons bruns.

- En 1995, les Foo Fighters font leur début sur scène pendant un concert bénéfice à Portland en Oregon.

- En 1986, Metallica lance son troisième album, Master of Puppets. C'est le dernier album du groupe avec le bassiste Cliff Burton, qui avait été tué lors d'un accident d'autobus dans le sud de la Suède pendant une tournée pour la promotion de l'album.

- En 1995, le batteur de R.E.M. Bill Berry subit une opération au cerveau, après s'être écroulé pendant un concert en Suisse, à cause d'un anévrisme au cerveau.

- Et en 2009, pour célébrer la sortie du 12e album studio de U2, No Line on the Horizon, et la présence du groupe pour une semaine complète au Late Show with David Letterman, le maire de New York Michael Bloomberg renomme temporairement une partie de la 53e rue "U2 Way."

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why March 3rd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio