C’est le 3 novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1972, James Taylor se marie avec Carly Simon dans l'appartement de la chanteuse de “You’re So Vain”.

- En 2005, aux MTV Europe Music Awards, Green Day remporte les trophés pour Meilleur groupe rock et Meilleur album pour American Idiot, System of a Down gagne Meilleur groupe alternatif et Coldplay gagne Meilleur groupe britannique et Meilleure chanson pour “Speed of Sound.”

- En 1991, plus de 300 000 personnes assistent à un concert gratuit au Golden Gate Park à San Francisco en honneur au promoteur rock Bill Graham. Parmi les groupes, on trouve The Grateful Dead, Crosby, Stills, Nash & Young, Santana et Journey, qui se sont réunis pour l'événement.

- En 1998, des gros albums arrivent en magasin, incluant Mutations de Beck, The Best of 1980-1990 de U2 et Supposed Former Infatuation Junkie de la canadienne Alanis Morissette.

- En 1992, Bon Jovi lance son cinquième album Keep the Faith.

- En 1995, le groupe Hootie and the Blowfish s'entend à l'amiable avec Bob Dylan pour son utilisation sans autorisation de paroles du chanteur pour la chanson “Only Wanna Be With You.”

- Et en 1977, pendant un concert à Londres, Elton John annonce qu'il quitte la scène. Un an et demi plus tard, il revient sur scène.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why November 3rd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio