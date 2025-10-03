C’est le 3 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1978, lors d'un concert d'Aerosmith à Fort Wayne en Indiana, la police arrête des fans qui fumaient de la marijuana, ce qui pousse Steven Tyler à les engueuler de la scène, à la Jim Morrisson. Tyler annonce que le groupe paiera la caution de ceux arrêtés cette soirée-là, ce qu'ils font le lendemain. Les souvenirs sont incertains, on dit que le nombre de personnes arrêtés se trouve entre 28 et 58.

- En 1980, Bruce Springsteen & The E Street Band débute leur tournée River à Ann Arbor au Michigan. On se rappele que le Boss a oublié les paroles de « Born to Run » et que Bob Seger s’est joint au groupe pour la chanson « Thunder Road. »

- En 1996, David Lee Roth est mis à la porte de Van Halen après avoir réintégré le groupe en juin. Roth a déclaré par la suite que son retour était un coup de publicité pour les Video Music Awards de MTV.

- En 2011, une étude scientifique déclare que « We Are the Champions » de Queen est la chanson la plus accrocheuse de tous les temps.

- En 1992, Sinead O’Connor fait la une lorsqu’elle déchire une photo du pape Jean-Paul II à Saturday Night Live, déclarant « Combattez le vrai ennemi. » Elle est banni de l’émission pour cet incident.

- Et en 2000, Green Day lance leur sixième album, Warning.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 3rd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio