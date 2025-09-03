C’est le 3 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1965, un concert des Rolling Stones à Dublin en Irlande se termine en émeute lorsque 30 fans se ruent sur scène. Mick Jagger est renversé alors que le reste du groupe s'enfuit.

- En 2001, un concert gratuit à LA, qui devait être un cadeau de System of a Down à leurs fans, se termine en émeute, lorsque les fans se ruent sur scène et lancent des haut-parleurs. Six personnes sont arrêtées et des policiers sont légèrement blessés.

- En 1982, le Us Festival, qui durera trois jours, se tient à San Bernardino en Californie, avec des spectacles de Tom Petty, Fleetwood Mac, The Police, les Cars, Talking Heads, les Kinks, Pat Benatar, Jackson Browne et les Grateful Dead. Steve Wozniak, le co-fondateur d'Apple, finance l'événement.

- En 2007, lors d'un tournée avec Linkin Park, Gerard Way, le chanteur de My Chemical Romance, se marie à Lyn Z, la bassiste de Mindless Self Indulgence après un concert au Colorado.

- En 1975, un concert impromptu a lieu lors d'une fête à LA pour le 50ème anniversaire de l'acteur Peter Sellers. Le groupe se nomme eux-mêmes Trading Faces et est formé de Ronnie Wood, Bill Wyman, Keith Moon, Joe Cocker, David Bowie et d'autres.

- Et en 2008, Slipknot ont leur premier album #1 aux États-Unis, avec All Hope Is Gone. Après un recomptage des ventes d'album, le groupe avait vendu un peu plus de 1000 albums de plus que le rappeur The Game.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why September 3rd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio