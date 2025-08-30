C’est le 30 août et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1965, Bob Dylan lance son album complétement électrique Highway 61 Revisited.

- En 1973, les Doors se séparent finalement, deux ans après la mort du chanteur Jim Morrison et après deux albums ayant eu peu de succès.

- En 1995, au Martha’s Vineyard au Massachusetts, James Taylor partage la scène avec son ex-épouse Carly Simon pour la première fois en 16 ans.

- En 1992, Nirvana jouent ce qui sera leur dernier spectacle au Royaume-Uni lorsqu'ils sont en tête d'affiche du festival Reading en Angleterre. Le concert donnera ensuite un album live en 2009 et un DVD intitulé Live in Reading.

- En 1983, Steve Winwood a la chanson #1 au pays avec “Higher Love.”

- En 1988, Julianne, la femme de Bruce Springsteen, demande le divorce après que des journaux aient publié des photos du chanteur dans des situations romatiques avec Patti Scialfa, qui faisait partie de son groupe.

- En 1994, Oasis lancent leur premier album, Definitely Maybe.

- Et en 2004, aux MTV Video Music Awards, Jet gagne la statuette pour Meilleure vidéo rock pour la chanson “Are You Gonna Be My Girl.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why August 30th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio